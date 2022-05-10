В Тосненском районе перезахоронили останки 160 красноармейцев

В Тосненском районе Ленобласти возле деревни Чудской Бор прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 160 солдат Красной Армии.

Останки бойцов поисковики обнаружили примерно в 25 километрах от нынешнего места погребения. Благодаря смертным медальонам удалось установить имена четырех красноармейцев.

Фото: lentv24

Останки бойцов были найдены в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», в которой участвовали порядка 150 человек со всей России, включая школьников.

Ранее на Синявинских высотах в Ленинградской области с почестями похоронили останки 576 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.