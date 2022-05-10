Сразу три российских губернатора объявили об уходе с должности

Сразу три российских губернатора 10 мая объявили, что готовы покинуть свои посты: сначала глава Томской области, затем Кировской, а после и Рязанской.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, занимавший пост с 2012 года, объяснил свое решение так: «20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым».

Вам будет интересно Минфин России опроверг информацию Bloomberg о падении ВВП на 12% Министерство финансов России опровергло опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что в России ожидается самое масштабное сокращение экономики – на... 10.05.2022 57

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решение принято в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора. И он продолжить работу на федеральном уровне.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок. У него также приближается срок окончания полномочий.