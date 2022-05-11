Девятилетнюю девочку нашли утонувшей в бассейне в Зеленогорске

Трагедия произошла в одном из домов на Торфяном переулке.

По информации издания 78.ru, во время плавания в бассейне у девочки случился приступ эпилепсии. Рядом с ребенком не оказалось взрослых и она погибла.

Сообщается, что девочка с 39-летним отцом, приехали на майские праздники к родственникам.

Точные обстоятельства смерти будут установлены в ходе экспертизы.