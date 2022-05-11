Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям вместо убранных властями

В Риге горожане снова принесли цветы к памятнику Освободителям после того, как мэрия приказала убрать их тракторами.

В Риге после того, как власти города приказали убрать цветы, принесенные на День Победы в памятнику Освободителям, стали вновь появляться букеты. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Издание отмечает, что 10 мая к мемориалу стали приходить горожане, которые ожидали увидеть усыпанную цветами площадь. Увидев, что она пустует, у многих это вызвало слёзы, сказано в публикации.

После того, как бульдозер смел цветы, многие решили принести их снова. Было принято решение назначить добровольцев, которые намерены вести круглосуточное дежурство и не дать «смести цветы еще раз».