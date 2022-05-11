Мальчик отравился лекарством, которое нашел на детской площадке в Тайцах

По информации ivbg.ru, 10 мая около 18:00 в полицию Гатчинского района сообщили о том, что в больницу Гатчины из поселка Тайцы доставлен 9-летний мальчик. Врачи диагностировали отравление лекарственным препаратом.

Мама ребенка рассказала, что ее сын гулял на детской площадке, нашел упаковку лекарства и съел несколько таблеток. Установлено, что это был противосудорожный препарат. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.