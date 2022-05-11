Два домашних ротвейлера насмерть загрызли 10-летнюю школьницу. Хозяин собак – дедушка погибшей девочки

По информации ivbg.ru, трагедия произошла 10 мая в поселке Советский в Крыму. На майские праздники к дедушке приехали две сестры 10 и 14 лет.

Младшая вышла во двор частного дома, куда ее дедушка выпустил погулять из вольера двух ротвейлеров. Собаки напали на ребенка, нанесли рваные раны лица, головы и тела. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла на операционном столе.

В рамках уголовного дела специалисты оценят условия содержания собак и меры безопасности, которые соблюдал владелец.