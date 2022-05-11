Ребенка ткнули в лицо шприцем из помойки в Парголово

По информации ivbg.ru, 10 мая в Детскую городскую больницу № 19 имени К. А. Раухфуса доставили 10-летнего мальчика с колотой раной левой щеки.
Ребенок рассказал полицейским, что мальчик из соседнего двора подобрал шприц с помойки и ткнул им в его лицо во время прогулки. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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