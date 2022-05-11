Активисты спасли девушку из Узбекистана, которую родственники сделали рабыней в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Движение Альтернатива», волонтеры спаси из деревни Лесколово Всеволожского района 26-летнюю девушку из Узбекистана, у которой муж и свекровь отобрали документы и заставляли выполнять тяжелую физическую работу.

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Фото: vk.com/alternative.help

В посте на странице движения сообщается, что девушка приехала в феврале 2022 года к мужу, где у нее отобрали документы и отправили работать дворником. Зарплату забирали родственники, свекровь избивала.

Девушка не могла бежать – не было денег, не знала языка. К петербургским волонтерам обратились их партнеры из Узбекистана с просьбой о помощи. Совместными усилиями удалось организовать возвращение девушки домой.

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26.02.2022 2629
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