Активисты спасли девушку из Узбекистана, которую родственники сделали рабыней в Ленобласти

Как сообщает «Движение Альтернатива», волонтеры спаси из деревни Лесколово Всеволожского района 26-летнюю девушку из Узбекистана, у которой муж и свекровь отобрали документы и заставляли выполнять тяжелую физическую работу.

В посте на странице движения сообщается, что девушка приехала в феврале 2022 года к мужу, где у нее отобрали документы и отправили работать дворником. Зарплату забирали родственники, свекровь избивала.

Девушка не могла бежать – не было денег, не знала языка. К петербургским волонтерам обратились их партнеры из Узбекистана с просьбой о помощи. Совместными усилиями удалось организовать возвращение девушки домой.