Строительство энергоблоков ЛАЭС закончилось для предпринимателя условным сроком

Смольнинский районный суд рассмотрел дело Александра Б., признанного виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств. Он работал на строительстве двух энергоблоков Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору без лицензии.

В 2016 году Александр Б., являясь генеральным директором ООО «Реал», заключил договор подряда с ООО СК «АтомСпецСтрой» на строительно-монтажные работы по объектам Ленинградской АЭС-2.

ООО перечислило субподрядчику 25 800 000 рублей. Выяснилось, что сотрудники «Реала» работали без лицензии, то есть Александр Б. «осуществил незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода».

Далее из более чем 25 млн рублей 6,2 млн были переведены ООО «ТехПроектМонтаж» и ООО «Дана» по договорам на работы, которые не производились. Александр Б. вину не признал и был осужден на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.