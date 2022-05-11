В Петербурге задержали мигрантов на Mercedes-Benz за кражу футболок на 28 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 10 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мигрантов по подозрению в краже футболок.

В 17:40 к сотрудникам Росгвардии подошел работник одного из магазинов ТРК на Коломяжском проспекте. Он указал на припаркованный Mercedes-Benz и сообщил, что в нем сидят люди, совершившие кражу.

В машине обнаружили футболки на общую сумму 28 тысяч рублей. Задержанных доставили в отдел полиции. Установлено, что один из них ранее судим был за кражу.