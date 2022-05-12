В России средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 0,5 процента впервые с 2019 года

Средняя стоимость квадратного метра в апреле по сравнению с мартом снизилась на полпроцента и составляет 79 600 рублей.

Об этом рассказал газете «Известия» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, спрос на вторичном рынке за последний месяц упал на 55-60%, а объём предложения, наоборот, вырос на 11%.

В свою очередь директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-tet Юлия Дымова сообщила изданию, что в Москве фиксируется спрос на низкобюджетные объекты и значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей.

Опрошенные газетой эксперты считают, что спрос на вторичное жильё не будет увеличиваться, пока рыночные ипотечные ставки не опустятся до 9-11%.