Годовалый ребенок впал в кому возле Волхова. В его организме нашли наркотики

По информации ivbg.ru, 11 мая около 17:30 в полицию Волховского района сообщили о госпитализации годовалого ребенка в состоянии комы.

Его привезли из квартиры дома на улице Песочной в деревне Бережки. Врачи обнаружили в организме ребенка следы наркотика растительного происхождения.

Установлено, что мальчик живет с 31-летней матерью и двумя сестрами 12 и 4 лет. А 54-летний отец проживает отдельно. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.