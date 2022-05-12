Гражданина Беларуси ударили ножом на стройке в Кудрово

По информации ivbg.ru, 11 мая на строительной площадке на Столичной улице в Кудрово Всеволожского района в ходе ссоры неизвестный вонзил нож в 42-летнего гражданина Республики Беларусь.

Пострадавший смог дойти до помещения охраны, попросил вызвать скорую помощь и потерял сознание. Врачи диагностировали у него колото-резанные ранения живота и груди, оценив его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают. Пострадавший на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не зарегистрирован.