Гражданина Беларуси ударили ножом на стройке в Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 11 мая на строительной площадке на Столичной улице в Кудрово Всеволожского района в ходе ссоры неизвестный вонзил нож в 42-летнего гражданина Республики Беларусь.

Пострадавший смог дойти до помещения охраны, попросил вызвать скорую помощь и потерял сознание. Врачи диагностировали у него колото-резанные ранения живота и груди, оценив его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают. Пострадавший на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не зарегистрирован.

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12.05.2022 61
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