Пьяную девушку с 80 «закладками» задержали в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Изъятое порошкообразное вещество направлено на экспертизу.

2022-05-13_10-22-33
Источник: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в правоохранительных органах, наряд Росгвардии увидел девушку, которая хотела закопать на Магнитогорской улице пакет с неизвестным содержимым.

Увидев автомобиль полиции, она решила скрыться, но ее успели задержать. Девушка была под градусом.

Из её сумки изъяли ещё 79 пакетиков с неустановленным веществом. Всё изъятое было направлено на экспертизу.

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07.05.2022 929
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