Пьяную девушку с 80 «закладками» задержали в Петербурге

Изъятое порошкообразное вещество направлено на экспертизу.
Как сообщили в правоохранительных органах, наряд Росгвардии увидел девушку, которая хотела закопать на Магнитогорской улице пакет с неизвестным содержимым.
Увидев автомобиль полиции, она решила скрыться, но ее успели задержать. Девушка была под градусом.
Из её сумки изъяли ещё 79 пакетиков с неустановленным веществом. Всё изъятое было направлено на экспертизу.
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07.05.2022 929