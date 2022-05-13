Пьяную девушку с 80 «закладками» задержали в Петербурге

Изъятое порошкообразное вещество направлено на экспертизу.

Как сообщили в правоохранительных органах, наряд Росгвардии увидел девушку, которая хотела закопать на Магнитогорской улице пакет с неизвестным содержимым.

Увидев автомобиль полиции, она решила скрыться, но ее успели задержать. Девушка была под градусом.

Из её сумки изъяли ещё 79 пакетиков с неустановленным веществом. Всё изъятое было направлено на экспертизу.