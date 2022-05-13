В Петербурге мужчина с голым торсом избил сотрудницу детсада

Задержанного, который вёл себя неадекватно и агрессивно, доставили в отдел полиции.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, 12 мая в детском саду на проспекте Энгельса была нажата кнопка тревожной сигнализации.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, задержали мужчину с оголённым торсом, который напал на сотрудницу учреждения.
Задержанный вёл себя неадекватно и агрессивно. Росгвардейцы доставили его в ближайший отдел полиции.
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