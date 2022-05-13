Путевки в Турцию на лето для россиян подорожали до 30%

Россиян предупредили о резком росте цен на путевки в Турцию.

Россиян предупредили о резком росте цен на путевки в Турцию. О подорожании путевок на предстоящий сезон рассказали «Известиям» представители туроператоров.

Так, по информации Tez Tour, путевки на наступающее лето подорожали на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Эти данные подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Кроме того, известно, что на данный момент самый дорогой месяц при бронировании поездки — июнь. Стоимости туров увеличились на 30 процентов. Отдых в июле подорожал на 20 процентов, в августе — на 15.

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Но отельеры из Турции заинтересованы в туристах из РФ. В некоторых отелях установили терминалы банков, принимающих оплату картами «Мир». В других гостиницах бесплатно возят граждан России на такси до ближайшего банкомата для помощи в снятии наличных.