Путевки в Турцию на лето для россиян подорожали до 30%

Россиян предупредили о резком росте цен на путевки в Турцию.
Россиян предупредили о резком росте цен на путевки в Турцию. О подорожании путевок на предстоящий сезон рассказали «Известиям» представители туроператоров.
Так, по информации Tez Tour, путевки на наступающее лето подорожали на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Эти данные подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.
Кроме того, известно, что на данный момент самый дорогой месяц при бронировании поездки — июнь. Стоимости туров увеличились на 30 процентов. Отдых в июле подорожал на 20 процентов, в августе — на 15.
Но отельеры из Турции заинтересованы в туристах из РФ. В некоторых отелях установили терминалы банков, принимающих оплату картами «Мир». В других гостиницах бесплатно возят граждан России на такси до ближайшего банкомата для помощи в снятии наличных.