Последний рабочий день недели в Ленобласти будет дождливым и теплым

Столбик термометра дойдет до отметки в 16 градусов.

По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, днем 13 мая в некоторых районах Ленобласти пройдут дожди.

Вохдух прогреется от +11 до +16 градусов в зависимости от района.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем ожидаются порывы до 17 метров в секунд.