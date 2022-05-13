Последний рабочий день недели в Ленобласти будет дождливым и теплым

Автор: Александр Селиванов
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Столбик термометра дойдет до отметки в 16 градусов.

По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, днем 13 мая в некоторых районах Ленобласти пройдут дожди.

Вохдух прогреется от +11 до +16 градусов в зависимости от района.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем ожидаются порывы до 17 метров в секунд.

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09.05.2022 306
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