Последний рабочий день недели в Ленобласти будет дождливым и теплым

Столбик термометра дойдет до отметки в 16 градусов.
По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, днем 13 мая в некоторых районах Ленобласти пройдут дожди.
Вохдух прогреется от +11 до +16 градусов в зависимости от района.
Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем ожидаются порывы до 17 метров в секунд.
Вам будет интересно
Зима, по всей видимости, не намерена покидать город. В социальных сетях появились фотографии вчерашнего града, который обрушился на Приозерск. Улицы, где недавно...
09.05.2022 306