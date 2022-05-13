Псковским рыбакам грозит до миллиона рублей штрафа за улов на реке Кобылка

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает УМВД по СЗФО 13 мая, двое мужчин в возрасте 62 и 33 лет пойманы на незаконной рыбалке на реке Кобылка.  

Уловом рыбаков из Псковской области стали 1063 плотвы и 10 окуней. В их лодке были обнаружены четыре пластиковых ящика с рыбой и три сети по 70 метров каждая.

Рыбаки опрошены и отпущены под обязательство о явке. Им грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

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12.05.2022 167
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