Проблемный ЖК «Черничная поляна» в Юкках достроят уже этим летом

Строительство проблемного ЖК «Черничная поляна» в Юкках Всеволожского района Ленобласти выходит на финальный этап.

На сегодняшний день почти готов 11-й корпус: идет отделка мест общего пользования и монтаж индивидуального теплового пункта. В корпусах №9 и №12 сейчас ведутся кровельные и отделочные работы, устанавливаются окна, системы вентиляции и сантехника. В 10-м корпусе строители занимаются кирпичной кладкой стен и перегородок. Во всех корпусах параллельно проходит монтаж наружных сетей водоснабжения, отопления и канализации. Об этом сообщили в строительном блоке администрации Ленобласти.

Фото: Строительный блок администрации Ленобласти

На стройплощадке трудятся более сотни человек. Все работы планируется завершить уже этим летом. После этого начнется подготовка четырех корпусов к вводу в эксплуатацию.

Вторую очередь ЖК «Черничная поляна» достраивает Дирекция комплектного развития территорий Ленобласти. Напомним, что строительство ЖК началось еще в 2014 году.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.