Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Волхова. Позже оказалось, что их бдительность помогла раскрыть преступление

По информации ivbg.ru, 12 мая около 20:00 сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого жителя Волхова.

Патрульные обратили внимание на мужчину в рубашке и шортах с признаками алкогольного опьянения на Волгоградской улице. Заметив росгвардейцев, он попытался убежать, но был задержан.

Бдительность сотрудников вневедомственной охраны помогла раскрыть преступление. Десятью минутами ранее этот мужчина бросил кирпич в лобовое стекло Toyota Carina, припаркованной во дворе на Молодежной улице в Волхове.