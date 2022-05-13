Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Волхова. Позже оказалось, что их бдительность помогла раскрыть преступление

По информации ivbg.ru, 12 мая около 20:00 сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого жителя Волхова.
Патрульные обратили внимание на мужчину в рубашке и шортах с признаками алкогольного опьянения на Волгоградской улице. Заметив росгвардейцев, он попытался убежать, но был задержан.
Бдительность сотрудников вневедомственной охраны помогла раскрыть преступление. Десятью минутами ранее этот мужчина бросил кирпич в лобовое стекло Toyota Carina, припаркованной во дворе на Молодежной улице в Волхове.
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07.05.2022 1032