Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего в аварии в Отрадном

В пятницу днем, 13 мая, в экстренные службы поступило сообщение о ДТП в городе Отрадное Кировского района Ленобласти.

На пересечении Советского проспекта и 11-й линии водитель ВАЗ не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, автомобиль перевернулся. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

Состояние пострадавшего и другие детали аварии уточняются.