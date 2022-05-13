Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего в аварии в Отрадном

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу днем, 13 мая, в экстренные службы поступило сообщение о ДТП в городе Отрадное Кировского района Ленобласти.

На пересечении Советского проспекта и 11-й линии водитель ВАЗ не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, автомобиль перевернулся. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

Состояние пострадавшего и другие детали аварии уточняются.

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