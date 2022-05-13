Нетрезвая пара со сложным прошлым учинила дебош в бильярдном клубе Выборга

По информации ivbg.ru, нетрезвый житель Выборга вместе со спутницей устроили беспорядки в бильярдном клубе на улице Кривоносова.

Мужчина и женщина вели себя агрессивно, оскорбляли других посетителей, на замечания не реагировали и пытались спровоцировать конфликт с персоналом заведения. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Нетрезвую пару отвезли в отдел полиции. Установлено, что мужчина был судим за грабеж и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Женщина ранее уличалась в неисполнении родительских обязанностей.