Нетрезвая пара со сложным прошлым учинила дебош в бильярдном клубе Выборга

По информации ivbg.ru, нетрезвый житель Выборга вместе со спутницей устроили беспорядки в бильярдном клубе на улице Кривоносова.
Мужчина и женщина вели себя агрессивно, оскорбляли других посетителей, на замечания не реагировали и пытались спровоцировать конфликт с персоналом заведения. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Нетрезвую пару отвезли в отдел полиции. Установлено, что мужчина был судим за грабеж и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Женщина ранее уличалась в неисполнении родительских обязанностей.
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16.12.2020 31382