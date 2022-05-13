Голикова: в России зафиксирован рост числа безработных

В России впервые с начала марта зафиксирован рост безработных, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее данным, количество безработных выросло на 4 тысячи и составляет 690 тысяч человек (официально зарегистрированных), в простое находятся 138 тыс. человек.

«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Рост составляет порядка 4 тысяч человек», — заявила Голикова.

Также она добавила, что на сегодняшний день количество предприятий, заявивших об изменении режимов занятости, увеличилось на 3,6 тыс. — до 43,9 тыс.

Тем временем в Ленобласти уровень безработицы вернулся к допандемическим значениям.