Трое предстанут перед судом за 14 кг наркотиков во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, утверждено обвинительное заключение в отношении троих жителей Ленинградской области – двоих мужчин в возрасте 25 и 28 лет, а также их 28-летней сообщнице. Им вменяют незаконное производство особо крупной партии наркотиков и покушение на сбыт.

Следствие установило, что с марта по апрель 2020 года обвиняемые организовали нарколабораторию в частном доме, расположенном на Александровском шоссе в садоводстве Всеволожского района.

При обысках в помещении обнаружены реагенты и прекурсоры. Изъяты 14 килограммов наркотиков. Материалы уголовного дел и обвинительное заключение переданы в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.

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07.05.2022 1074
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