Грабившая туристов в Петербурге банда с «секретным языком» получила условные сроки

Условные сроки получили члены банды, грабившей в Санкт-Петербурге туристов, в том числе иностранцев. Группой руководил Гайрат Д. Вместе с Шарифджоном Д., Иваном П. и Владимиром Ю. в августе 2019 года они грабили гостей города, используя «коды».

Преступные дела, а также их атрибуты – например, портмоне жертвы – назывались особым словом. Сами участники группы имели прозвища (некоторые относятся к одному человеку): «Чечен»,«Шерхан», «Руслан», «Малой», «Бледный» и «Боря».

Одна из их жертв – уроженец Бельгии. Мужчина вышел из автобуса и направился в отель на Владимирской. Члены банды двинулись к нему, создав вокруг шумиху, толкучку, преградив ему вход в отель. Улучив момент, один из них вытащил из брюк иностранца портмоне со €100.

Решением суда, всем членам банды назначили наказания в виде условных сроков от 2 до 4 лет.