До конца 2022 года в эксплуатацию введут проблемный ЖК «Шотландия» в деревне Скотное

Дольщики проблемного ЖК «Шотландия» в деревне Скотное Всеволожского района Ленобласти в скором времени получат ключи от своих долгожданных квартир.

Региональный фонд защиты прав дольщиков уже достроил первую очередь долгостроя, сейчас специалисты работают над завершением второй.

Фото: 47channel

На сегодняшний день в шести домах первой очереди устраняют замечания от Госстройнадзора и готовят документы для получения заключения о соответствии. Предполагается, что 225 дольщиков получат ключи от своих квартир уже этим летом. Вторая часть жилого комплекса будет готова к декабрю — 181 квартира.

Ранее стало известно, что проблемный ЖК «Черничная поляна» в Юкках достроят уже этим летом.