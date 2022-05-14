По информации ivbg.ru, в пятницу 13-го мая в полицию Кировского района обратился прораб, которому в тот же день исполнилось 40 лет.
День рождения он проводил на работе на стройплощадке, расположенной на Ленинградском шоссе в городе Отрадное. На объекте он нашел останки человека в спортивном костюме.
Пол и возраст погибшего определить на месте не удалось. Точную причину и обстоятельства смерти установит экспертиза.
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07.05.2022 1125