По информации ivbg.ru, в пятницу 13-го мая в полицию Кировского района обратился прораб, которому в тот же день исполнилось 40 лет.

День рождения он проводил на работе на стройплощадке, расположенной на Ленинградском шоссе в городе Отрадное. На объекте он нашел останки человека в спортивном костюме.

Пол и возраст погибшего определить на месте не удалось. Точную причину и обстоятельства смерти установит экспертиза.