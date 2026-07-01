1 июля 1889 года родилась известный советский скульптор Вера Мухина. Среди самых знаменитых её работ - памятник «Рабочий и колхозница», который стал визитной карточкой «Мосфильма». Какие ещё скульптуры на счету монументалиста и где их можно увидеть - читайте у нас.

Краткая биография

Вера Мухина родилась 1 июля 1889 года в Риге в семье с достатком. Рано лишившись матери из-за туберкулеза, будущая создательница монументов по инициативе отца перебралась в Феодосию. Там она получила первые навыки в живописи. После смерти второго родителя вместе с сестрой переехала к родственникам в Курск, а оттуда - в Москву. В столице девушка продолжила изучать живопись в студиях известных художников, таких как Константин Юон, Иван Дудин и Илья Машков.

Считается, что к созданию скульптур юную Мухину привело трагическое событие: скатываясь с горки на санях, 22-летняя Вера врезалась в дерево, оставшись без кончика носа. После нескольких операций лицо девушки привели в надлежащий вид, но изменили его черты, добавив мужеподобности в облике. Случившееся повлияло на осознание собственных художественных талантов и возможностей их применения.

В период Первой мировой войны в 1915-1917 годах Вера в числе добровольцев помогала в военном госпитале в качестве медсестры, ухаживая за ранеными солдатами. Там Мухина познакомилась с будущим супругом - врачом Алексеем Замковым. Свою медицинскую деятельность девушка совмещала с работой помощницы художника-постановщика Камерного театра Александры Экстер. Последняя в те годы являлась знаменитой художницей.

Известность пришла к Мухиной после парижской выставки 1937 года, где Вера представила на всеобщее обозрение монумент «Рабочий и колхозница». Пабло Пикассо сказал о нём: «Как прекрасны советские гиганты на фоне сиреневого парижского неба».

Так как женщина увлекалась изготовлением изделий из стекла, многие приписывают ей создание граненого стакана. Однако, согласно многочисленным источникам, он уже существовал. Есть также версия, что Мухина усовершенствовала стакан, наделив гладким ободком на верхней части. Кроме того, она считается создателем популярных в советское время пивных кружек.

«Рабочий и колхозница»

Установлен: ВДНХ - проспект Мира, 123Б

Самая известная работа Мухиной «Рабочий и колхозница» создавалась для советского павильона Всемирной выставки в Париже, где заняла первое место. Идея и первоначальный макет разработал автор выставочного павильона Борис Иофан. Монумент изготавливали на заводе Института машиностроения в течение двух месяцев. Первоначально предполагалось, что фигуры статуи будут обнаженными, но впоследствии героев СССР одели в комбинезон и сарафан. Особую сложность вызывал шарф, над которым долго работала скульптор. Директор завода отправил на Мухину донос, в котором говорилось, что на шарфе или платье (информация в разных источниках расходится - прим. ред.) якобы можно узнать профиль Троцкого. К счастью, наводку проигнорировали.

Особенность монумента в том, что его отлили из нержавеющей стали. Тогда этот материал считали непластичным и неспособным донести эстетическую красоту творения. Элементы соединялись между собой с помощью сварки, тогда как обычно собирались заклёпками. Это также стало новшеством.

Памятник на выставку отправлялся в 28 вагонах. В ходе перевозки были повреждены левая рука «колхозницы» и правая у «рабочего». Все деформированные элементы заменили при сборке. Во время установки монумента в выставочном павильоне возникли проблемы: кто-то повредил удерживающие конструкции. Это могло привести к обрушению скульптурной композиции, поэтому к памятнику приставили охрану.

Триумфальная победа в выставке повлияла не только на всемирное признание скульптора, но и способствовала тому, что семью обошли репрессии. В 1930 году Мухина вместе с мужем и сыном Всеволодом из-за ссылки попали в Воронеж. Супруга обвинили в шарлатанстве в результате создания гормонального препарата - гравидана. Но после заступничества Горького им удалось вернуться в столицу. Семья после этого числилась «на заметке».

Скульптуру хотела купить французская сторона, но получила отказ. На родину монумент вернулся в повреждённом виде: во время разборки статую распилили автогеном. В итоге почти все детали пришлось отливать заново.

Место установки в СССР вызвало множество споров. Автор хотела видеть свою работу на Крымском валу или Ленинских горах. Но установили статую на постаменте в 10 метров, вместо положенного 33-метрового, перед Северным входом Выставки достижений народного хозяйства. С 1947-го скульптура стала «визитной карточкой» киностудии «Мосфильм». Окончательный вариант с пропорциями, соответствующими оригиналу, установили в ноябре 2009 года.

Какие ещё работы есть и где их можно найти?

Под именем Веры Мухиной до нас дошли и другие работы мастера. Некоторые из них украшают Москву по сей день.

Скульптура «Хлеб»

Установлена: «Парк Дружбы» - Флотская улица, 1А

«Хлеб» - единственная скульптура, выполненная самой Мухиной для выставки «Пищевая индустрия» в 1939 году. Остальные композиции сделаны по эскизам монументалиста после смерти. Статуя представляет собой двух девушек, которые передают друг другу сноп пшеницы. Искусствоведы полагают, скульптура отражает свободный и гармоничный труд.

Памятник Максиму Горькому

Установлен: площадь Тверская Застава

Создателем проекта является скульптор Иван Шадрёв. По его просьбе Мухина завершила начатую им работу. В 1951 году монументальный образ Горького, с которым автор имела личное знакомство, установили на площади Белорусского вокзала. В начале нового столетия его убрали для строительства транспортной развязки. Демонтированную скульптуру переместили в «Музеон», где она пробыла в горизонтальном положении несколько лет. В 2007-м её снова поставили «на ноги». А летом 2017-го памятник вернули на прежнее место - площадь Тверской Заставы.

Памятник Чайковскому

Установлен: улица Большая Никитская, 13

На проект памятника Чайковскому Мухина потратила 25 лет. В 1929 году скульптор по заказу главы дома-музея Чайковского в Клину Николая Жегина изготовила бюст известному композитору и дирижеру. А через 16 лет, в 1945-м, ей поступил заказ на сам памятник. Первый эскиз, где композитор дирижировал в положении стоя, не был одобрен из-за требований к большому пространству в месте установки. Второй вариант представлял известную фигуру сидящим в кресле перед пюпитром, с нотной тетрадью на нём. Предполагалось, что композицию дополнит пастушок, демонстрирующий любовь Петра Ильича к народному творчеству. Но его заменили на фигуру крестьянина, а позже совсем исключили. Вокруг памятника велось множество споров. Многие сетовали, что в позе композитора сквозит напряженность, которой в момент вдохновения быть не должно. Принятие проекта длилось несколько лет. Первый раз второй вариант памятника был отклонен.

«Дорогой Вячеслав Михайлович, Вы получите это письмо, когда меня уже не будет в живых. <...> Поставьте моего Чайковского в Москве. Вы, может, помните, как на просмотре «Рабочего и колхозницы» мы с Вами спорили и Вы, наконец, мне поверили, поверили чутью художника. Я Вам ручаюсь, что эта моя работа достойна Москвы…», - писала тяжелобольная Вера Мухина.

Памятник установили в 1954 году, через год после смерти мастера, на Большой Никитской улице, перед зданием Московской государственной консерватории.

На счету скульптора также такие работы, как аллегорические скульптуры «Земля» и «Вода» на Лужнецкой набережной и «Наука» на фасаде МГУ.

Отметим, что 1 июля - день, богатый на исторические события: в этот день родилась принцесса Диана, чья жизнь и благотворительная деятельность оставили глубокий след в мировой истории, а также ушла из жизни Таня Савичева - девочка, чей блокадный дневник стал пронзительным свидетельством трагедии Ленинграда.