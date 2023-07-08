День семьи, любви и верности: почему семейные узы важны?

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. В конце июня 2022 года Владимир Путин подписал соответствующий документ, который дает празднику официальный статус. Но что же такое семья и почему это важно, рассказываем в нашем материале.

О понятии «семья»

В современном мире каждый воспринимает понятие «семья» по-своему. Причин тому множество. От размытых личных границ нынешнего общества до отличий в формулировках в зависимости от контекста.

Википедия выдает следующее определение: «Семья — это сообщество, основанное на браке супругов, помимо которых включает и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной ответственностью».

Психолог Татьяна Шаранда, считает, что семью лучше всего сравнивать с организмом. Отсюда получается, что счастливая семья — это организм, который хорошо справляется со всеми присущими ему функциями. «Вам будет плохо, если даже один орган вышел из строя. Так и в семье. Когда все члены семьи живут и работают в унисон — они звучат, как единая мелодия, они спокойны, проявляют адекватную ситуации реакцию, и никаких диагностических методик не требуется, чтобы определить их уровень счастья».

«Семья — это не только родственники по крови, это и близкие по духу люди, с которыми мы обретаем свою целостность. Мы убеждены, что залогом семейного счастья являются всего три составных компонента — доверие, понимание, взаимоуважение. Стоит потерять что-то одно, как рушится и все остальное, — выразили свое виденье о семье собеседники ivbg.ru супруги Нина и Кирилл Швецовы, которые вместе с юного возраста — более 14 лет.

Какие семейные ценности присуще россиянам?

В современном мире в основе семейных ценностей лежат любовь, доверие и взаимопомощь. Любовь — важнейшая составляющая. Она проявляется в нежности и заботе по отношению к любимому человек, в желании защищать и быть рядом вне зависимости от обстоятельств. Без доверия сложно построить гармоничные отношения. Ситуации бывают разными, поэтому важно уметь рассказывать близкому человеку о трудностях, чтобы вместе найти решение, а впоследствии научить доверию своих детей.

Но помимо «трех китов», на которых стоит семья, есть доброта, верность, взаимопонимание и уважение. Через желание помочь нуждающемуся и оказание поддержки появляется гармония в отношениях. Верность помогает добиться сплоченности уз. Это качество развивается в детстве за счет надежности сказанных слов, преданности делу и надежности в дружеских связях. Взаимопонимание — это желание понять и принять другого человека, даже если это расходится с первичными принципами. Такое качество помогает развиваться духовно и достигать успехов в карьере и хобби. Уважение в семье многогранно: здесь учитывается и признание индивидуальности партнера, и принятие выбора детей в разных вопросах, не касающихся их безопасности, и невмешательства других родственников в дела и быт новой семьи.

Российское общество отличается сильной эмоциональной связью между родителями и детьми. Поэтому, Татьяна Шаранда считает, что состояние ребенка в семье является диагностичным фактором благополучия семьи.

Отпуск по уходу за ребенком в России составляет три года с момента рождения. Тогда как в Великобритании этот же период составляет один год и начинается обычно за месяц до родов. В Австрии отпуск по уходу за ребенком длится два года, в Швеции – полтора. Ужесточенная система действует в Испании. Там, хоть и рабочее место сохраняется за женщиной, но оплата происходит только первые четыре месяца. Похожие ситуации в Японии и Китае.

Почему семья важна?

Специалисты в сфере психологии сходятся во мнении, что, так как человек существо социальное, семья — важная часть жизни. В детстве она помогает становлению личности, поэтому важна благоприятная атмосфера. В большинстве случаев дети перенимают родительский опыт и переносят в свою взрослую жизнь. Новый союз мужчины и женщины позволяет партнерам прийти к разделению ценностей и продолжению рода. Именно в семье человек находит поддержку и ресурсы для преодоления жизненных сложностей. Семья влияет на личностный рост, дает человеку уверенность в себе и своих силах.

Почему есть несчастливые семьи?

Новая семья образуется, когда два человека решают дальнейший жизненный путь проходить вместе. Но за счет различных взглядов на жизнь, уровня образования, приоритетов, воспитания и других факторов, притирка может быть болезненной для обеих стороны. В идеале создание семьи предполагает осознанное решение быть вместе и делить все напополам. Но не все готовы притупить свой эгоизм, гордыню и найти в себе силы искать компромисс.

Грубые слова, унижения, насилие и равнодушие — худшие спутники семейной жизни, которые либо приведут к распаду семьи, либо превратят совместную жизнь в ад. Один не может бороться за общее благополучие. Семья — это всегда работа каждого члена семейства.

«Вообще любые отношения, будь то дружеские, рабочие или семейные, должны быть в первую очередь комфортны для всех участников. Жизнь нам дается для радости, а испытания для опыта. И если отношения не приносят радости, то для чего тогда такие отношения? Пострадать всласть можно и в гордом одиночестве. К тому же это гораздо дешевле», — поделилась своим мнением собеседница ivbg.ru Евгения, которая вместе со своим супругом уже 25 лет.

Так как сейчас в обществе господствует эра потребления, то между позициями «отношения — тяжкая работа» и «отношения — только в радость», нужно найти золотую середину. Глубокая семейная связь образуется там, где есть понимание, что эгоизм в некоторых случаях стоит убрать на второй план, а готовность отдавать выдвинуть вперед.

Как скрепляется семья?

Закрепить семейные узы и передать свой опыт детям помогут семейные традиции. Главное правило — они должны доставлять удовольствие каждому члену семьи. Примеров семейных традиций великое множество: