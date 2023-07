День семьи, любви и верности: почему семейные узы важны?

Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации: В России признаны экстремистскими и запрещены организации: Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами:

«Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) Институт Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation) Фонд Открытое общество (Open Society Foundation) «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию» (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW) Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National Democratic Institute for International Affairs) MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc. Корпорация «Международный Республиканский Институт» (International Republican Institute) Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания) OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания) (с 08.11.2017 – HUMAN RIGHTS PROJECT MANAGEMENT) Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США) The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) (Румыния) "Европейская Платформа за Демократические Выборы" European Platform for Democratic Elections (EPDE) "Международный центр электоральных исследований" International elections study center (IESC) (Литовская Республика) The German Marshall Fund of the United States (GMF) (Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов) (США) Pacific Environment (PERC) (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) (Соединенные Штаты Америки) Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США) Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада) Atlantic council of the United States (Atlantic council) («Атлантический совет») (США) «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика) European Endowment for Democracy («Европейский фонд за демократию», «Европейский фонд в поддержку демократии») (Королевство Бельгия) The Jamestown foundation (JF), («Джеймстаунский фонд») (Соединенные Штаты Америки) Project Harmony, Inc. (PH International) («Прожект Хармони, Инк.») (Соединенные Штаты Америки) Dragon Springs Buddhist Inc. («Буддистское сообщество «Родники дракона») (США) Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США) The European Falun Dafa Association («Европейская ассоциация «Фалунь Дафа») (Великобритания) Friends of Falun Gong Inc. («Друзья Фалуньгун») (США) Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) («Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун») (США) Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае») (США) World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) («Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун») (США) Prague Civil Society Centre («Пражский Центр Гражданского Общества», «Пражский гражданский центр») (Чешская Республика) Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe («Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы») (Франция) Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») (ФРГ) Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») (ФРГ) Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») (ФРГ) Бард колледж (Bard College), США European Choice («Европейский выбор»), Франция Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.») (Чешская Республика) Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США) International Partnership for Human Rights (IPHR) («Международное партнерство за права человека») (Королевство Бельгия) Духовне Управлiння Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Поколiння» (Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение») (Украина) Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение») (Латвийская Республика) Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение») (Украина) Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвийская Республика) WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES INTERNATIONAL (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., «Всемирный Институт Саентологических Предприятий») (США) CHURCH OF SPIRITUAL TECHNOLOGY (Church of Spiritual Technology, CST, «Церковь Духовной Технологии», использующая также наименование «L. Ron Hubbard Library» («Библиотека Л. Рона Хаббарда») (США) European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика Польша «ГРОМАДСЬКА ОРГАНI3АЦIЯ «ВIЛЬНИЙ IДЕЛЬ-УРАЛ» (ГО «IДЕЛЬ») («СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ-УРАЛ», «Свободный Идель-Урал») (Украина) Journalism Development Network INC («Ассоциация развития журналистики», JDN), США IStories fonds, Латвийская Республика The Royal Institute of International Affairs (Chatham House, «Королевский Институт Международных Отношений») (Великобритания) «ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ «КРИМСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА» (CRIMEAN HUMAN RIGHT, «КРЫМСКАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА») (Украина) Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, «Фонд имени Генриха Бёлля») (Германия) Stichting Bellingcat (Нидерланды) Bellingcat Ltd. (Великобритания) The Insider (Латвия) «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия) «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation) Эстонская Республика Calvert 22 Foundation, Великобритания «Канадский украинский конгресс», «Конгресс украинцев Канады» (Ukrainian Canadian Congress), Канада «Институт Макдональда-Лорье» (Macdonald-Laurier Institute), Канада «Украинская национальная федерация Канады» (Ukrainian National Federation of Canada), Канада Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия) Международный научный центр им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США «Свободная пресса» (Open Press), Французская Республика «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ВIДРОДЖЕННЯ» ВОЛОДИМИРА МУНТЯНА» («Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна») (Украина) «РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ «ВСЕУКРАIНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР «ВIДРОДЖЕННЯ» («Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение») (Украина) Riddle (аналитический Центр «Риддл»), Литовская Республика Ryska Antikrigskommitteten i Sverige («Русский антивоенный комитет в Швеции»), Швеция Limited liability company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза»), Латвийская Республика «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США «Форум свободной России» (Литовская Республика) «Free Nations League» («Лига Свободных Наций»), Литва «Transparеncy International», Федеративная Республика Германия «Free Nations of PostRussia Forum» («Форум Свободных Народов ПостРоссии»), Польша Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. («Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus»), ФРГ «КрымSOS» (CrimeaSOS) (Украина) Briva Universitate («Свободный университет»), Латвийская Республика The Institute for Statecraft («Институт государственного управления»), Великобритания «Форум гражданского общества Россия – ЕС» («EU – Russia Civil Society Forum e.V.»), ФРГ Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд «Беллона», Экологическое объединение «Беллона») (Королевство Норвегия) «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» («Союз бывших жителей Чисимских и Хабомайских островов») (Япония) «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych»), Польша Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды)

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» «База» («Аль-Каида») «Асбат аль-Ансар» «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад») «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») «Лашкар-И-Тайба» «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») «Движение Талибан» «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами») «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» «Аль-Каида в странах исламского Магриба» «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» «Террористическое сообщество - структурное подразделение организации "Правый сектор" на территории Республики Крым» «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ) Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph) «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» «Чистопольский Джамаат» «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство») «Террористическое сообщество «Сеть» «Катиба Таухид валь-Джихад» «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир Аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрир аш-Шам») «Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат») «National Socialism/White Power» («NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew/White Power, Национал-социализм/Белаясила, власть») Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка» Религиозная группа “Джамаат “Красный пахарь” Международное молодежное движение "Колумбайн" (другое используемое наименование "Скулшутинг") Хатлонский джамаатМусульманская религиозная группа п. Кушкуль г. Оренбург«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челеджихана» Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») Партия исламского возрождения Таджикистана (Республика Таджикистан) Межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» Террористическое сообщество «Дуббайский джамаат» Террористическое сообщество – «московская ячейка» МТО «ИГ» Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхороева) Международное движение «Маньяки Культ Убийц» (другие используемые наименования «Маньяки Культ Убийств», «Молодёжь Которая Улыбается», М.К.У.)

«Евразийская антимонопольная ассоциация» Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона» Автономная некоммерческая научно- исследовательская организация «Центр социальной политики и гендерных исследований» Региональная общественная организация в защиту демократических прав и свобод «ГОЛОС» Некоммерческая организация Фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив» Калининградская региональная общественная организация «Экозащита!-Женсовет» Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт» Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр «Мемориал» Автономная некоммерческая организация «Юристы за конституционные права и свободы» Межрегиональная Ассоциация правозащитных общественных объединений «Правозащитная ассоциация» Санкт-Петербургская региональная общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Фонд «Институт Развития Свободы Информации» Автономная некоммерческая организация «Научный центр международных исследований «ПИР» Ассоциация «Партнерство для развития» (Саратовская региональная общественная благотворительная организация) Частное учреждение «Информационное агентство МЕМО. РУ» Некоммерческое партнерство «Институт региональной прессы» Автономная некоммерческая организация «Московская школа гражданского просвещения» Архангельская региональная общественная организация социально- психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) «Ракурс» Карачаево-Черкесская Республиканская молодежная общественная организация «Союз молодых политологов» Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов Калининградская региональная общественная организация «Правозащитный центр» Региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» Санкт-Петербургская правозащитная общественная организация «Лига избирательниц» Фонд поддержки свободы прессы Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль» Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Ресурсный правозащитный центр» Межрегиональная общественная правозащитная организация «Человек и Закон» Автономная некоммерческая организация «Центр социального проектирования «Возрождение» Межрегиональная общественная организация «Информационно- просветительский центр «Мемориал» Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» «Частное учреждение в Санкт- Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран» Автономная некоммерческая правозащитная организация «Молодежный центр консультации и тренинга» Еврейское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Муниципальная Академия» Некоммерческое партнерство «Институт развития прессы-Сибирь» Мурманская региональная общественная организация «Центр социально-психологической помощи и правовой поддержки жертв дискриминации и гомофобии «Максимум» Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества «ГОЛОС – Поволжье» Межрегиональная благотворительная общественная организация «Сибирский экологический центр» Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» Городская общественная организация «Самарский центр гендерных исследований» Региональный Фонд «Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации» Челябинский региональный благотворительный общественный фонд «За природу» Челябинское региональное экологическое общественное движение «За природу» Общественное региональное движение «Новгородский Женский Парламент» Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений «АЗЕРБАЙДЖАН» Мурманская региональная молодежная общественная организация «Гуманистическое движение молодежи» Мурманская региональная общественная экологическая организация «Беллона-Мурманск» Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр экологии и безопасности» Фонд поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Ростовская городская общественная организация «ЭКО-ЛОГИКА» Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» Озерская городская социально- экологическая общественная организация «Планета надежд» Новосибирский областной общественный фонд «Фонд защиты прав потребителей» Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29 Калининградская региональная общественная организация информационно-правовых программ «Женская лига» Автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» Ассоциация «Экспертно-правовое партнерство «Союз» Некоммерческое партнерство «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» «Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран» Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития некоммерческих организаций» Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник» Нижегородская региональная общественная организация «Экологический центр «Дронт» ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА «ДИНАСТИЯ» НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ФОНД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ» Территориальное объединение работодателей «Ефремовский районный союз промышленников и предпринимателей» Региональная общественная организация «Центр независимых исследователей Республики Алтай» ФОНД "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НУОРИ КАРЬЯЛА» («МОЛОДАЯ КАРЕЛИЯ) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД МИРА НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ Автономная некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований» Автономная некоммерческая организация «Центр информации «ФРИИНФОРМ» Региональная общественная организация содействия охране репродуктивного здоровья граждан «Народонаселение и Развитие» Алтайская краевая общественная организация «Геблеровское экологическое общество» АССОЦИАЦИЯ «СОДЕЙСТВИЕ В ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ «ПРАВОВАЯ ОСНОВА» Межрегиональная общественная организация «Северная природоохранная коалиция» КОМИ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА «МЕМОРИАЛ» Алтайский краевой эколого- культурный общественный фонд «Алтай-21век» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОС – УРАЛ» ФОНД ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «СРЕДА» Нижегородская областная социально- экологическая общественная организация «Зеленый мир» ФОНД «ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЙСТВИЕ» Некоммерческое партнерство «Альянс фондов местных сообществ Пермского края» Кабардино-Балкарский республиканский общественный правозащитный центр Региональное отделение Общероссийского общественного движения «За права человека» ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» Межрегиональный общественный экологический фонд «ИСАР-СИБИРЬ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР» Региональная общественная организация по улучшению качества жизни общества «Сибирская линия жизни» Фонд в поддержку демократии «ГОЛОС» Региональная общественная организация «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» Автономная некоммерческая организация «Информационно- исследовательский центр «Ясавэй Манзара» Межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПРИНЦИПЪ» Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» Союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека» Фонд содействия развитию гражданского общества и правам человека «Женщины Дона» Красноярское региональное экологическое общественное движение «Друзья сибирских лесов» Омская городская общественная организация «Фотоклуб «Со-бытие» Региональное общественное учреждение научно-информационный центр «МЕМОРИАЛ» Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна» Некоммерческая организация «Фонд защиты гласности» Автономная некоммерческая организация «Институт прав человека» Межрегиональная общественная организация «Центр содействия коренным малочисленным народам Севера» Местная общественная благотворительная экологическая организация Зеленый Мир Автономная некоммерческая организация «Правозащитная организация «МАШР» Калининградская региональная общественная организация содействия развитию женского сообщества «Мир женщины» Региональная общественная организация «Информационно- исследовательский центр «Панорама» Забайкальское краевое общественное учреждение «Общественный экологический центр «Даурия» Городская общественная организация «Екатеринбургское общество «МЕМОРИАЛ» Межрегиональная общественная организация «Комитет по предотвращению пыток» Межрегиональная общественная организация «Бюро общественных расследований» Нижегородская региональная общественная организация «Институт прогнозирования и урегулирования политических конфликтов» Городская общественная организация «Рязанское историко- просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (Рязанский Мемориал) Санкт-Петербургская общественная организация «Общество содействия социальной защите граждан «Петербургская ЭГИДА» Челябинский региональный орган общественной самодеятельности – женское общественное объединение «Женщины Евразии» Омская региональная общественная организация «Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» Челябинский региональный орган общественной самодеятельности «Уральская правозащитная группа» Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии «Уральский демократический фонд» Благотворительный фонд социально- правовой помощи «Сфера» Межрегиональная общественная организация «Центр гражданского образования и прав человека» Некоммерческая организация Международный Фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «БАТАНИ» Автономная некоммерческая организация «Центр социально- трудовых прав» Региональная общественная экологическая организация Республики Алтай «Архар» Автономная некоммерческая организация «Издательский дом «Валентин Мануйлов» Региональная общественная организация «Школа экологии Души «Тенгри» Автономная некоммерческая организация «Ганзейское бюро/Информационное бюро земли Шлезвиг-Гольштейн в Калининграде» Красноярская региональная общественная организация «Агентство общественных инициатив» Саратовская Региональная Общественная Организация «Социум» Пермская региональная общественная организация «Пермская гражданская палата» Региональная общественная организация Интеграционный центр «Миграция и Закон» Некоммерческое партнерство по поддержке социально- профилактических программ в сфере общественного здоровья «ЭСВЕРО» Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Алтайская региональная спортивно- патриотическая молодежная общественная организация «Арктика» Автономная некоммерческая организация «Свободное слово» Фонд «Институт экономического анализа» Пензенская региональная молодежная общественная организация по профилактике негативных явлений среди молодежи «Панацея» Самарская региональная общественная организация «Клуб выпускников американских программ» Автономная некоммерческая организация «Издательство «Парк Гагарина» Автономная Некоммерческая Организация «Аналитический Центр Юрия Левады» Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника» Фонд поддержки гражданских свобод «Правовая миссия» Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» Свердловский областной общественный Фонд «Эра здоровья» Чапаевская городская общественная организация «Ассоциация медицинских работников города Чапаевска» Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» Ассоциация «Интернет Сообщество» Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения «Проект Апрель» Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Информационно- методический центр «Анна» Краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Южный правозащитный центр» Свердловское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко- просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно- аналитический центр «Сова» Свердловская областная общественная организация содействия легальной миграции «Нелегалов.Нет» Санкт-Петербургская общественная организация Экологический правозащитный Центр «Беллона» Молодежная Общественная Организация Солонешенского района «Про-Движение» Калининградское региональное общественное учреждение «Общество немецкой культуры и российских немцев «Айнтрахт Согласие» Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-Так» Мурманская областная общественная организация «Кольский экологический центр» Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов «Новое время» Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко- просветительское и правозащитное общество «Мемориал» Архангельская региональная молодежная экологическая общественная организация «Этас» Вологодская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Полония» Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России» «Голос Америки» «Idel.Реалии» Кавказ.Реалии Крым.Реалии Телеканал Настоящее Время Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi) Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC) «Сибирь.Реалии» «Фактограф» Алтайская краевая общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья «Выбор» Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие» Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» Фонд «Институт экономических и социальных исследований» Саратовское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Евро-Азиатское геофизическое общество» Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан Челябинское региональное диабетическое общественное движение «ВМЕСТЕ» Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области защиты прав человека «Молодежная правозащитная группа» Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения «Центр социально- информационных инициатив Действие» Автономная некоммерческая организация «Институт глобализации и социальных движений» Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» Фонд «В защиту прав заключенных» Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия» Частное учреждение «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации» Общественная организация «Саратовский областной еврейский благотворительный центр «Хасдей Ерушалаим» (Милосердие) Ингушское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» Ингушская региональная общественная организация «Институт социальных изменений» Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» «Север.Реалии» Фонд «Общественный фонд социального развития «Генезис» Некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива» Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Автономная некоммерческая организация Центр развития социальных инициатив «Проектория» Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига Избирателей» Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие» Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс» Межрегиональная общественная организация реализации социально- просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург» Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент» Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT» Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан» Программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА» Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа» Апахончич Дарья Александровна Камалягин Денис Николаевич Маркелов Сергей Евгеньевич Пономарев Лев Александрович Савицкая Людмила Алексеевна Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ» Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей» Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ» Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией» Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io» Автономная некоммерческая организация по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук» Автономная некоммерческая организация «Институт права и публичной политики» Баданин Роман Сергеевич Гликин Максим Александрович Железнова Мария Михайловна Лукьянова Юлия Сергеевна Маетная Елизавета Витальевна Маняхин Петр Борисович Чуракова Ольга Владимировна Ярош Юлия Петровна Апухтина Юлия Владимировна Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб» Юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider SIA», https://theins.ru Гройсман Софья Романовна Постернак Алексей Евгеньевич Рождественский Илья Дмитриевич Рубин Михаил Аркадьевич Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" Анин Роман Александрович Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов «Четвертый сектор» Юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике (регистрационный номер 50008295751, дата регистрации 24.02.2020) Великовский Дмитрий Александрович Долинина Ирина Николаевна Мароховская Алеся Алексеевна Петров Степан Юрьевич Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь Шлейнов Роман Юрьевич Шмагун Олеся Валентиновна Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит» Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» Важенков Артем Валерьевич Верзилов Петр Юрьевич Ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований» Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» Грезев Александр Викторович Гурман Юрий Альбертович Гусев Андрей Юрьевич Медиапроект "ОВД-Инфо" Егоров Владимир Владимирович Жилинский Владимир Александрович Жилкин Владимир Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «Зона права» Общество с ограниченной ответственностью «ЗП» Иванова София Юрьевна Карезина Инна Павловна Каткова Вероника Вячеславовна Кильтау Екатерина Викторовна Ковин Виталий Сергеевич Ковин Виталий Сергеевич Костылева Полина Владимировна Кузьмина Людмила Гавриловна Любарев Аркадий Ефимович Лютов Александр Иванович Петров Алексей Викторович Пигалкин Илья Валерьевич Пискунов Сергей Евгеньевич Смирнов Сергей Сергеевич Тихонов Михаил Сергеевич Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ- ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» Арапова Галина Юрьевна Вольтская Татьяна Анатольевна Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), являющаяся владельцем интернет- издания https://mnews.world/ Компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах (дата регистрации 11.07.2018) Захаров Андрей Вячеславович Клепиковская Екатерина Дмитриевна Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО» Перл Роман Александрович Симонов Евгений Алексеевич Соловьева Елена Анатольевна Сотников Даниил Владимирович Сурначева Елизавета Дмитриевна Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение» Акционерное общество «РС-Балт» Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» Ветошкина Валерия Валерьевна Заговора Максим Александрович Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ - сеть" Оленичев Максим Владимирович Павлов Иван Юрьевич Скворцова Елена Сергеевна Общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент» Кочетков Игорь Викторович Общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы» Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» Еланчик Олег Александрович Общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв» Гималова Регина Эмилевна Григорьев Андрей Валерьевич Григорьева Алина Александровна Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право" Хисамова Регина Фаритовна Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит" Дальневосточное общественное движение "Маяк" Санкт-Петербургская ЛГБТ- инициативная группа "Выход" Инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" Алексеев Андрей Викторович Бекбулатова Таисия Львовна Беляев Иван Михайлович Владыкина Елена Сергеевна Гельман Марат Александрович Никульшина Вероника Юрьевна Толоконникова Надежда Андреевна Шендерович Виктор Анатольевич Общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение» Общество с ограниченной ответственностью «Номер семьдесят семь» Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом «Новая глава» Общество с ограниченной ответственностью «ЛПНМ» Региональная национально- культурная общественная организация "Туба калык" (Тубалары) Айнбиндер Александра Александровна Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+инициатив Общество с ограниченной ответственностью «Новогодний выпуск» Общество с ограниченной ответственностью «Процесс 2021» Автономная некоммерческая организация "Друзья Балтики" Автономная некоммерческая организация для издания научно- популярной газеты "ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ-НАУКА" Благотворительный фонд развития филантропии Deutsche Welle (Германия, Kurt- Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn) Борзунова Мария Михайловна Воробьев Виктор Викторович Голубева Анна Львовна Константинова Алла Михайловна Малкова Ирина Владимировна Мурадов Мурад Абдулгалимович Осетинская Елизавета Николаевна Понасенков Евгений Николаевич Ганапольский Матвей Юрьевич Киселев Евгений Алексеевич Борухович Ирина Григорьевна Дремин Иван Тимофеевич Дубровский Дмитрий Викторович Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "ИНТЕРРА" Маяковская Екатерина Алексеевна Фейгин Марк Захарович Филимонов Андрей Викторович Дзугкоева Регина Николаевна Доброхотов Роман Александрович Дудь Юрий Александрович Елкин Сергей Владимирович Кругликов Кирилл Игоревич Сабунаева Мария Леонидовна Семенов Алексей Владимирович Шаинян Карен Багратович Шульман Екатерина Михайловна Асафьев Артур Валерьевич Вахштайн Виктор Семенович Венедиктов Алексей Алексеевич Воронов Владимир Владимирович Лушникова Екатерина Евгеньевна Волков Леонид Михайлович Невзоров Александр Глебович Пархоменко Сергей Борисович Сироткин Ярослав Николаевич Кара-Мурза Владимир Владимирович Баранова Наталья Владимировна Общество с ограниченной ответственностью «Апология» Гозман Леонид Яковлевич Кагарлицкий Борис Юльевич Климарев Михаил Валерьевич Константинов Денис Владимирович Милов Владимир Станиславович Автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства "Типография" Моргенштерн Алишер Тагирович Соболь Любовь Эдуардовна Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЗА НОРМ» Каспаров Гарри Кимович Ходорковский Михаил Борисович Общество с ограниченной ответственностью «Апрельские тезисы» Томская региональная общественная организация по защите прав и интересов женщин "Женский голос" Данилович Ирина Брониславовна Кашин Олег Владимирович Петров Николай Владимирович Пивоваров Алексей Владимирович Соколов Михаил Владимирович Цветкова Юлия Владимировна Чичваркин Евгений Александрович Комитет против пыток Общество с ограниченной ответственностью «Первый научный» Общество с ограниченной ответственностью «Вертолет и ко» Белоцерковская Вероника Борисовна Кац Максим Евгеньевич Лазарева Татьяна Юрьевна Шаведдинов Руслан Табризович Яшин Илья Валерьевич Общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ» Алешковский Дмитрий Петрович Альбац Евгения Марковна Быков Дмитрий Львович Галямина Юлия Евгеньевна Лойко Сергей Леонидович Мартынов Кирилл Константинович Медведев Сергей Александрович Крашенинников Федор Геннадиевич Общество с ограниченной ответственностью «Новости» Гордеева Катерина Владимировна Гордон Дмитрий Ильич Жданов Иван Юрьевич Федоров Кирилл Владимирович Зимин Борис Дмитриевич Шац Михаил Григорьевич Макаревич Андрей Вадимович Афанасьев Андрей Андреевич Общество с ограниченной ответственностью «Время колокольчиков» Латынина Юлия Леонидовна Соловей Валерий Дмитриевич Наки Майкл Сидней Эйдельман Тамара Натановна Шукаева Елена Викторовна Галкин Максим Александрович Иванов Дмитрий Сергеевич Кен Даниил Олегович Кушнарь Александр Александрович Цимбалюк Роман Владимирович Мартыненко Тимофей Сергеевич Литвин Богдан Геннадьевич Балтатарова Евгения Семеновна Глуховский Дмитрий Алексеевич "Ресурсный центр для ЛГБТ" Попова Алена Владимировна Сторожева Ирина Владимировна Федоров Мирон Янович Ясавеев Искэндэр Габдрахманович Общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди» Долин Антон Владимирович Жадаев Иван Алексеевич Куцылло Вероника Иосифовна Рувинский Владимир Владимирович Телегина Наталия Геннадьевна Дзядко Тихон Викторович Харатьян Кирилл Евгеньевич «Молодежное демократическое движение «Весна» Низовцев Дмитрий Александрович Ярмыш Кира Александровна Общество с ограниченной ответственностью «Иновещание» Зыгарь Михаил Викторович Босов Катерина Евгеньевна Кочкин Семен Александрович Роднянский Александр Ефимович Габбасов Руслан Салаватович Плющев Александр Владимирович Пономарев Илья Владимирович Шадрина Татьяна Владимировна Шуманов Илья Вячеславович Баев Андрей Сергеевич Докучаев Алексей Алексеевич Беньяш Михаил Михайлович Березовец Тарас Валерьевич Котрикадзе Екатерина Бесикиевна Роменский Владимир Андреевич Синдеева Наталья Владимировна Яковина Иван Викторович Закрытая компания с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед» (Ирландия) Биккинин Ирек Дамирович Колезев Дмитрий Евгеньевич Алексеев Иван Александрович Заякин Андрей Викторович Карпук Руслан Леонидович Мальцев Вячеслав Вячеславович Светов Михаил Владимирович Усанова Олимпиада Валентиновна Шихман Ирина Юрьевна Барабашова Любовь Григорьевна Новиков Илья Сергеевич Монгайт Анна Викторовна Гармажапова Александра Цыреновна Телин Федор Алексеевич Ройзман Евгений Вадимович Московский региональный общественный благотворительный фонд «Социальное партнерство» Общество с ограниченной ответственностью «Город без преград» Транс-инициативная группа «Т- Действие» Аскеров Ровшан Энвер оглы Экологическое движение «42» Апресян Рубен Грантович Фишман Михаил Владимирович Мурзагулов Ростислав Рафкатович The Bell Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» Самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида» Таратута Юлия Леонидовна Тютрин Иван Иванович Любимов Дмитрий Александрович Давыдов Дмитрий Викторович Грязневич Наталья Владимировна Жвик Анастасия Николаевна Ганнушкина Светлана Алексеевна Пьяных Глеб Валентинович Колесников Андрей Владимирович Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ- сообщество» Anti-Corruption Foundation Inc. «Феминистское Антивоенное Сопротивление» Общественная организация «Роскомсвобода» Троицкий Артемий Кивович Смольянинов Артур Сергеевич Кирсанов Сергей Владимирович Фурсов Анатолий Владимирович Ухов Сергей Анатольевич Шелест Александр Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС» Гырдымова Елизавета Андреевна Осечкин Владимир Валерьевич Устимов Антон Михайлович Яганов Ибрагим Хасанбиевич Харченко Вадим Михайлович Беседина Дарья Станиславовна Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» Прусикин Илья Владимирович Агумава Фидель Эдуардович Омбадыков Эрдни Басан Кашапов Рафис Рафаилович Серенко Дарья Андреевна Общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» Фонд развития цифровых прав Мезерин Павел Владимирович Соболев Николай Юрьевич Макашенец Александр Юрьевич Дудко Екатерина Артуровна Прокашева Елена Владимировна Рамазанова Земфира Талгатовна Гудков Дмитрий Геннадьевич Галлямов Аббас Радикович Намазбаева Татьяна Валерьевна Асланян Сергей Степанович Шпилькин Сергей Александрович Ривина Анна Валерьевна Казанцева Александра Николаевна Зубов Андрей Борисович Школа свободной общественной мысли «Возрождение» Лошак Андрей Борисович Всемирный фонд природы Фонд «Свободная Бурятия» Губарев Даниил Евгеньевич Гуриев Сергей Маратович Гершензон Лев Михайлович Гудков Геннадий Владимирович Водвуд Вераника Сергеевна Варламов Илья Александрович Парни Плюс/Парни+ Чиков Павел Владимирович Айсин Руслан Валерьевич Лада-Русь Светлана Михайловна Бакалейко Богдан Владимирович Покровский Максим Сергеевич Бойко Сергей Андреевич Чентемиров Георгий Ростиславович «Теплица социальных технологий» Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие «Настоящая Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр» Бабченко Аркадий Аркадьевич Слепаков Семен Сергеевич Яковенко Игорь Александрович Мунтян Павел Андреевич Каныгин Павел Юрьевич Фонд Карнеги за международный мир Издание «Агентство» Интернет-издание «Полигон» «Радужная ассоциация» Грозев Христо Севец-Ермолина Наталья Федоровна Вихарева Эльвира Владимировна Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника» Журналистский проект «Адвокатская улица» Матвеев Ян Андреевич Осовцов Александр Авраамович Преображенский Иван Сергеевич Албуров Георгий Валентинович Максакова-Игенбергс Мария Петровна Певчих Мария Константиновна Пастухов Владимир Борисович Агафонова Елена Владимировна «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group) Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГА ИНФО» Женское общественно-политическое движение «Мягкая сила» Общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН- клуб» Бортник Егор Михайлович Аллеман Ирина Владимировна Иноземцев Владислав Леонидович Чернышов Сергей Андреевич Архипова Александра Сергеевна Габуев Александр Тамерланович Пшеничная Анна Эдуардовна Цуканова Ольга Викторовна «Общенародный Союз Возрождения России» «Совет матерей и жен» Гаджиев Магомед Тажудинович