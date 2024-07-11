Крапивное заговенье: что за праздник и чем он примечателен?

11 июля отмечается народный праздник Крапивное заговенье. Рассказываем, что это за праздник, каковы его традиции и приметы.

Что такое Крапивное заговенье?

В народе считается, что крапива каждый год с начала прорастания обретает целительные свойства. Поэтому Крапивное заговенье — это праздничный день, определяющий момент, когда растение теряет свою силу. Отсюда пошло и соответствующее название торжества.

История возникновения праздника

Его корни тянутся из дохристианского периода, когда наши предки поклонялись множеству богов. Они верили, что всё в окружающем пространстве — вода, камни, животные и растения наделены волшебными свойствами. Во многих древних источниках крапиву описывали как растение, имеющее целительные и магические характеристики. Считалось, что она не только используется в качестве еды, но и способствует прибавлению здоровья, дарит женщинам красоту и избавляет от нечисти.

Какие обычаи заложены в празднестве?

В это день принято варить суп из крапивы, делать из растения салаты и другие блюда, а также заготавливать целебные настои и отвары.

Крапива в виде пищи оказывает профилактический эффект на организм: налаживает пищеварение, улучшает работу сердца, насыщает нутро углеводами и белками и выводит вредные вещества и шлаки. Отвары на основе растения укрепляют волосы, придая им блеск и избавляя от перхоти.

Народные гуляния в честь праздника продолжались до утра. Им сопутствовали хороводы и распевание песен.

Есть ли приметы, сопровождающие Крапивное заговенье?

Согласно народному поверью, если в этот день услышать пение кукушки, то зима будет поздней и без снега.

Так как крапива издревле считалась средством, отгоняющим дурной сглаз и нечистую силу, то для безопасности жилья многие развешивали растение перед входом и над окнами, раскладывали пучки на подоконниках, чердаках и в погребах. Также проводили чистку помещений от негативной энергетики, окуривая их крапивными семенами, предварительно сожжёнными на печных углях.

Считалось, что боли в пояснице отпустят, если в праздник сплести крапивный холст и прикладывать его на проблемный участок тела.

Растение старались собирать голыми руками, полагая, что это излечит суставы и омолодит кровь.