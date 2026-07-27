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Почему не стоит покупать нарезанный арбуз - предупреждение врача

Покупать нарезанный арбуз опасно, это серьезный риск для здоровья, предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

По его словам, после повреждения кожуры бактерии с поверхности легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле. Через такой арбуз можно заразиться бактериями, включая кишечную палочку и сальмонеллу, передает РИА Нововсти.

«Если вы все же покупаете разрезанный плод, убедитесь, что он хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указаны время нарезки и срок годности», - заключил врач.

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