Тазики, свечи и дрова: как страны Европы будут экономить на электричестве и газе зимой

Главы европейских государств призвали население экономить на электричестве и газе. Собрали самые оригинальные способы не замерзнуть зимой в Европе.
В Британии политики советуют мыть посуду в тазах, заделывать оконные щели ватой, отключать бытовую технику от сети, когда жильцов нет дома. Также британцев призывают перейти на светодиодные лампы освещения и принимать душ, а не ванную.
Кроме того, на базе музеев в Британии хотят организовать места обогрева для жителей, которые не могут оплачивать счета за коммунальные услуги. В некоторых школах тем временем уже задумались о закупке свитеров для школьников из малообеспеченных семей.
Во Франции магазинам запретили держать двери постоянно открытыми при включенном кондиционере или отоплении. Также бизнесу нельзя включать рекламные световые вывески и вентиляцию по ночам. Освещение в торговых помещениях и цехах должно работать только не более 70% от полной мощности, а пока нет посетителей и вовсе уменьшать освещение на 50%.
В Германии запрещены обогрев мест, где мало людей и использование горячей воды для мытья рук. Также правительство страны распорядилось отключить подсветку зданий и исторических памятников.
В Мюнхене уже скоро начнут отключать горячую воду в офисах, а ряд торговых центров уже вырубают эскалаторы. Премьер Германии Баден-Вюртемберга предложил немцам отапливать в домах только одну комнату, а вместо душа обтираться влажной тряпкой.
В Испании премьер Санчес призывает госслужащих всех уровней не надевать галстук на работу, чтобы поменьше врубать кондиционеры.
В Италии в государственных и образовательных учреждениях запрещено охлаждать ниже 27 градусов и отапливать выше 19 градусов помещения. За это в стране уже введены штрафы от 500 до 3 тысяч евро.
В Финляндии предполагают, что зимой магазинам придется закрываться по очереди на несколько часов, чтобы сократить потребление электричества, а при уменьшее температуры возможны отключения света на несколько часов.
В Чехии студентов могут перевести на «удаленку» из-за роста цен на электроэнергию.
В Швейцарии глава комиссии по электроэнергетике ElCom призвал запастись свечами и дровами.
В Польше гражданам разрешили собирать хворост в лесах, чтобы отапливать дома холодными ночами.
В Литве организовали соревнования по экономии газа и электричества. Самым экономным обещают призы.
По материалам РИА Новости.