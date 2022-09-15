Петербуржец дважды выстрелил в брата, требуя у него 100 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 сентября в Санкт-Петербурге задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на брата.

В полицию обратилась супруга пострадавшего. По словам женщины, что в ее мужа дважды из пневматического пистолета выстрелил брат. При этом агрессор требовал от родственника 100 тысяч рублей.

Предполагаемого стрелка задержали. По факту разбоя заведено уголовное дело. У мужчины изъяли пистолет. Установлено, что подозреваемый ранее был судим.

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16.05.2022 4332
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