Дрозденко: Для Ленинградской области важно сотрудничество с Казахстаном

Правительство Ленинградской области и акимат Жамбылской области Республики Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве.

«Для Ленинградской области важно сотрудничество с Казахстаном. Я хочу, чтобы у нас укреплялись прямые связи, с учетом сложившейся сегодня ситуации для нас важны новые логистические цепочки. Перед нами стоит задача укреплять связи со странами СНГ. У меня есть уверенность, что наша встреча станет новым шагом к взаимовыгодному сотрудничеству», ― отметил Александр Дрозденко.

Подписанное соглашение касается сотрудничества в таких сферах, как о торговля, наука т культура. Глава региона обсудил с гостями из Казахстана также вопросы импортозамещение продуктов и возможности экспорта продукции из Ленобласти в Казахстан.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, ушедшего из России. По его мнению, это позволит стране нарастить производственные мощности.