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Новости Происшествия

Росгвардейцы спасли девушку, сорвавшуюся с самодельной тарзанки в Выборгском районе

Сотрудники Росгвардии спасли 19-летнюю девушку, которая упала с самодельной тарзанки в озеро Длинное в Выборгском районе Ленинградской области.

По данным пресс-службы ведомства, девушка сорвалась с высокого склона во время тренировочных сборов и упала в воду. Сотрудники Росгвардии находились неподалеку и сразу пришли на помощь.

Они достали пострадавшую из воды, оказали ей первую помощь и стабилизировали ее состояние до прибытия медиков. После этого девушку доставили на базу дайвинг-клуба. Оттуда знакомые повезли ее в медицинское учреждение.

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Выборгский район Длинное Ленинградская область
Новости Происшествия

Иностранец-нарушитель за рулем «КамАЗ» задавил пешехода во Всеволожском районе

Пешеход погиб под колесами грузовика «КамАЗ» на 25-м километре дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе 28 июня около 14:30.

По данным полиции, за рулем грузовика находился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина шел навстречу «КамАЗу» по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. У водителя выявили несколько нарушений. Грузовик двигался без тахографа и актуального полиса ОСАГО, также в автомобиле обнаружили неисправность.

В отношении водителя составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

Всеволожский район ДТП Ленинградская область

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