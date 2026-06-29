Сотрудники Росгвардии спасли 19-летнюю девушку, которая упала с самодельной тарзанки в озеро Длинное в Выборгском районе Ленинградской области.

По данным пресс-службы ведомства, девушка сорвалась с высокого склона во время тренировочных сборов и упала в воду. Сотрудники Росгвардии находились неподалеку и сразу пришли на помощь.

Они достали пострадавшую из воды, оказали ей первую помощь и стабилизировали ее состояние до прибытия медиков. После этого девушку доставили на базу дайвинг-клуба. Оттуда знакомые повезли ее в медицинское учреждение.