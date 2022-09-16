Россиянам рассказали, что нужно помнить о подоходном налоге

Эксперты перечислили пять фактов о налоге на доходы, о которых россияне могли не знать. Например, что отчисления можно уменьшить.

Подоходный налог давно является устаревшим название налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако термин до сих пор используется не только обывателями, но и в официальных структурах.

Госуслуги назвали пять фактов о НДФЛ, о которых стоит знать.

О сумме налога можно узнать из справок о доходах. Ее можно запросить у работодателя, а за прошлые годы скачать.

Налог можно уменьшить с помощью вычетов: при наличии детей, инвестировании, покупке квартиры, оплате лечения, обучения, фитнеса или страховки.

Стандартная ставка налога при удержании из зарплаты — 13%, но если налоговая база выше 5 миллионов рублей в год, с превышения удерживается 15%. Дополнительный налог направляется в фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

Ставка 13% действует для налоговых резидентов — то есть тех, кто был в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если статус резидента утрачивается, налог начисляется по ставке 30%.

Налог удерживается не со всех видов доходов. Например, его не нужно платить с пенсии, декретных выплат, материнского капитала, наследства, выручки от реализации овощей со своего огорода или продажи имущества позже минимального срока владения.