Сергей Перминов: «Распределительно-ограничительный неотроцкизм ЕС сулит потрясения»

Представитель в Совете Федерации от Ленинградской области, заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Сергей Перминов 15 сентября прокомментировал в эфире «ЛенТВ-24» действия политиков ЕС и недовольство их сограждан.
Сенатор выразил уверенность, что разрыв между миром европейской политики и обычной жизнью продолжает углубляться и сильно бьет по кошелькам и благосостоянию жителей стран объединенной Европы.
По мнению сенатора, экономического решения тех проблем, которые стоят перед странами объединенной Европы, нет. На момент подготовки публикации есть лишь декларация о том, что будет дешевая электроэнергия, откуда-то привезут газ. Это слова, а на практике происходит ухудшение условий для домохозяйств и каждого человека.
Однако сенатор напомнил, что при вводе пороговых значений на поставки российских углеводородов на мировые рынки, принявшие их страны будут вообще лишены возможности потреблять энергоносители.
По мнению сенатора, страна находится в решительной фазе борьбы за свободу. А методы и меры, которыми России противодействуют, циничны и безнравственны.