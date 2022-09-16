Сергей Перминов: «Распределительно-ограничительный неотроцкизм ЕС сулит потрясения»

Представитель в Совете Федерации от Ленинградской области, заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Сергей Перминов 15 сентября прокомментировал в эфире «ЛенТВ-24» действия политиков ЕС и недовольство их сограждан.

Сенатор выразил уверенность, что разрыв между миром европейской политики и обычной жизнью продолжает углубляться и сильно бьет по кошелькам и благосостоянию жителей стран объединенной Европы.

«Количество критических заявлений будет нарастать, это уже понятно. Потому что тот безумный, иррациональный санкционный пакет в отношении энергоносителей, поставляемых с территории РФ, обретает для каждого германского домохозяйства весьма тяжелые осязаемые черты, я уже молчу про промышленные кластеры. Полагаю, будут продолжаться уличные манифестации и выражения недовольства», – сказал Сергей Перминов

По мнению сенатора, экономического решения тех проблем, которые стоят перед странами объединенной Европы, нет. На момент подготовки публикации есть лишь декларация о том, что будет дешевая электроэнергия, откуда-то привезут газ. Это слова, а на практике происходит ухудшение условий для домохозяйств и каждого человека.

«По нам санкции, конечно, бьют, мы это чувствуем. Наше правительство работает над тем, чтобы были сверстаны планы, позволяющие компенсировать эти негативные явления. По нам основной удар сейчас наносится по уязвимым секторам, которые связаны с высокими технологиями, логистическими цепочками, попыткой ввести ограничения на экспорт углеводородов с нашей территории», – признал Сергей Перминов

Однако сенатор напомнил, что при вводе пороговых значений на поставки российских углеводородов на мировые рынки, принявшие их страны будут вообще лишены возможности потреблять энергоносители.

«Вне зависимости от партийного окраса, к власти в ЕС пришли неотроцкисты, цель и задачи которых – это перманентная революция, отмена капитализма, переход к новым формам хозяйствования, таким распределительно-ограничительным. И «зеленая повестка» ложится в эту же строку», – отметил Сергей Перминов

По мнению сенатора, страна находится в решительной фазе борьбы за свободу. А методы и меры, которыми России противодействуют, циничны и безнравственны.