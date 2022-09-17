На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 659-658,629 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 15:00, ремонт обочин.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 46,74,109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 108 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 15:00, устранение размыва обочины.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборгу №1 и № 2 км 0 — 7 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 10:00, очистка АБП от грязи и пыли.
А-181 «Магистральная»:
- км 55-56 ограничение скорости движения в сторону пос. Морозова (ДОЛГОСРОЧНЫЕ) с 08:00 до 20:00 восстановление АБП на мосту через р. Авлога.
Вам будет интересно
На дамбе Петербурга стартует ремонт деформационных швов. В связи с этим будет ограничено движение транспорта в направлении из Кронштадта к...
13.09.2022 113
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 497-498,516 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 15:00, ремонт обочин.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 45 — 46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 36 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта у бортового камня;
- км 0-41 ограничение скорости движения в оба направления с 17:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 9+560 -км 25+160 (лево), км 25+160 — км 34+060, км 0+720 — км 9+584 (лево), км 4+733-км 9+584 (право), ТрР на 9 км производство работ по проливке трещин в асфальтобетонном покрытии с 03.09.2022 по 10.10.2022;
- км 6-9 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 04:00, мойка разделительной полосы;
- км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 до 04:00 18.09.2022, мойка разделительной полосы;
- км 37-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом.