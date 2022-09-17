В Ленобласти за последние сутки выявили 1083 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 1083 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 сентября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+21), Пикалёво (+6), Бор (+1), Колбеки (+1), Большой Двор (+3).
- Волосовский район: п. Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+5), Курковицы (+2), Извара (+1), п. Сельцо (+1), Ястребино (+1), п. Зимитицы (+1), Беседа (+3), Большая Вруда (+1), Глумицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+14), Колчаново (+2), Хвалово (+1), Паша (+3), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+6), Иссад (+5), Рыбежно (+1), Николаевщина (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+34), Всеволожск (+75), Кудрово (+32), Янино-1 (+11), Новое Девяткино (+2), пос. Щеглово (+6), Сертолово (+54), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+17), Вартемяги (+3), Токсово (+1), Романовка (+4), Бугры (+3), Агалатово (+3), массив Грузино (+1), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), массив Белоостров (+1), Лесное (+1), Дубровка (+7), Кокосы (+1), Рахья (+3), Лупполово (+2), Колтуши (+1), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+5), Колос (+2), Васкелово (+3), Тавры (+1), Касимово (+1), Заводской (+1), массив 38 км Выборгского шоссе (+1), Хиттолово (+1), Сарженка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+71), Гончарово (+3), Первомайское (+8), Рощино (+6), Советский (+2), Светогорск (+9), Приморск (+1), Каменногорск (+11), Боровинка (+1), Цвелодубово (+1), Соколинское (+5), Торфяновка (+1), Лосево (+2), Каменка (+4), Ильичёво (+3), Красносельское (+2), Пруды (+1), Лесогорский (+4), Красная Долина (+2), Житково (+3), Вещево (+1), Камышовка (+1), Рябово (+1), Высоцк (+11), Лейпясуо (+1), Возрождение (+1), Матросово (+1), Староселье (+1), Пушное (+4).
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14.09.2022 148
- Гатчинский район: Гатчина (+26), Кобралово (+2), Сиверский (+1), Малое Верево (+10), Монделево (+1), Дивенский (+1), Коммунар (+3), Ивановка, Веревское с/п (+2), Большие Борницы (+1), Новосиверская (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+16), Сала (+1), Усть-Луга (+3), Алексеевка (+1), д. Горка (Куземкинское с/п) (+1), Ивангород (+12).
- Киришский район: Кириши (+20), Глажево (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Шум (+2), Войбокало (+2), Сухое (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+28), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+2), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Харевщина (+1), Вахнова Кара (+1).
- Ломоносовский район: Михайловская (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+3), Новополье (+1), Ропша (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Шепелево (+1), Келози (+1), Виллози (+5), Лопухинка (+10), Лебяжье (+1), Телези (+1), Кипень (+4), терр. Военный городок №5 (+2), Лангерево (+1), Санино (+1), Глухово (+1), Аропаккузи (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Володарское (+2), Серебрянский (+1), Ретюнь (+3), Ивановское (+1), Низовская (+1), Шильцево (+1), Конезерье (+1), Городок (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+10), Никольский (+1), Подпорожье (+53), Вознесенье (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+20), Сосново (+2), Саперное (+3), Севастьяново (+1), Мельниково (+1), Громово (+1), Кузнечное (+2), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+48).
- Тихвинский район: Тихвин (+150), Бор (+6), Мелегежская Горка (+3), Шугозеро (+5), Березовик (+4), Цвылёво (+1), Кайвакса (+5), Царицыно Озеро (+2), Сарка (+1), Сарожа (+1), Мехбаза (+1), Новинка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+10), Тельмана (+5), Никольское (+6), Федоровское (+3), Радофинниково (+1), Аннолово (+1), Войскорово (+1).