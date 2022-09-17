В Ленобласти за последние сутки выявили 1083 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 1083 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 сентября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+21), Пикалёво (+6), Бор (+1), Колбеки (+1), Большой Двор (+3).

Волосовский район: п. Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+5), Курковицы (+2), Извара (+1), п. Сельцо (+1), Ястребино (+1), п. Зимитицы (+1), Беседа (+3), Большая Вруда (+1), Глумицы (+1).

Волховский район: Волхов (+14), Колчаново (+2), Хвалово (+1), Паша (+3), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+6), Иссад (+5), Рыбежно (+1), Николаевщина (+1).

Всеволожский район: Мурино (+34), Всеволожск (+75), Кудрово (+32), Янино-1 (+11), Новое Девяткино (+2), пос. Щеглово (+6), Сертолово (+54) , Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+17), Вартемяги (+3), Токсово (+1), Романовка (+4), Бугры (+3), Агалатово (+3), массив Грузино (+1), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), массив Белоостров (+1), Лесное (+1), Дубровка (+7), Кокосы (+1), Рахья (+3), Лупполово (+2), Колтуши (+1), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+5), Колос (+2), Васкелово (+3), Тавры (+1), Касимово (+1), Заводской (+1), массив 38 км Выборгского шоссе (+1), Хиттолово (+1), Сарженка (+1).

Выборгский район: Выборг (+71), Гончарово (+3), Первомайское (+8), Рощино (+6), Советский (+2), Светогорск (+9), Приморск (+1), Каменногорск (+11), Боровинка (+1), Цвелодубово (+1), Соколинское (+5), Торфяновка (+1), Лосево (+2), Каменка (+4), Ильичёво (+3), Красносельское (+2), Пруды (+1), Лесогорский (+4), Красная Долина (+2), Житково (+3), Вещево (+1), Камышовка (+1), Рябово (+1), Высоцк (+11), Лейпясуо (+1), Возрождение (+1), Матросово (+1), Староселье (+1), Пушное (+4).

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