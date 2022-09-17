Школьник из Тельмана попал в больницу, приняв «подарок» в ванной

По информации ivbg.ru, 16 сентября около 01:00 в больницу привезли 15-летнего мальчика из поселка Тельмана в Тосненском районе с симптомами отравления.
По предварительным данным, подросток в ванной комнате принял неизвестное вещество, которое ему дала знакомая. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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