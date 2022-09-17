В Ленобласти задержали бывшего депутата из-за многомиллионного долга перед пенсионером

Сотрудники уголовного розыска 14 сентября арестовали бывшего выборгского депутата Александра Ларичева. Его обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, с 2013 по 2019 годы ныне задержанный занимал деньги у 70-летнего жителя Выборга Ленобласти. Общая сумма долга составила более 3 миллионов рублей. Не дождавшись денег, пенсионер в апреле 2022 года обратился в полицию, тогда же было возбуждено уголовное дело.
После задержания Ларичева оставили под стражей на двое суток. Это процессуальное задержание, а меру пресечения для него еще предстоит избрать.
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