В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — рядовой Юрий Филонов.

Водитель автомобильной роты рядовой Юрий Филонов выполнял задачу по обеспечению боеприпасами ведущих интенсивный бой подразделений.

На пути следования в район боя колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов. Быстро сориентировавшись в обстановке, рядовой Филонов вывел машину в безопасное место. В ходе боя националисты понесли серьезные потери в живой силе, прекратили атаку на колону и отступили.

Колонна продолжила движение, доставив боеприпасы в назначенный район несмотря на постоянный артиллерийский обстрел. Вовремя доставленные боеприпасы колонной рядового Юрия Филонова позволили артиллерийским подразделениям сорвать наступление противника на одном из рубежей, нанести ему значительные потери и прикрыть огнем перегруппировку мотострелковых подразделений на ранее подготовленные позиции.