В Telegram добавили новые способы авторизации, реакции без границ и эмодзи-статусы

Эмодзи-статусы, реакции без границ и дополнительные способы авторизации появились в обновленной версии приложения Telegram, сообщили разработчики мессенджера.
После обновления пользователи смогут входить в аккаунт с помощью электронной почты, а также через страницы Apple и Google. Кроме того, теперь юзеры получили возможность использовать десятки новых реакций, которые ранее были доступны лишь премиум-аккаунтам.
На месте Premium-значка пользователи смогут разместить эмодзи-статус, который будет показывать настроение или то, чем занимается человек. Также появились новые ссылки на профили.
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04.08.2022 208