В Telegram добавили новые способы авторизации, реакции без границ и эмодзи-статусы

Эмодзи-статусы, реакции без границ и дополнительные способы авторизации появились в обновленной версии приложения Telegram, сообщили разработчики мессенджера.

После обновления пользователи смогут входить в аккаунт с помощью электронной почты, а также через страницы Apple и Google. Кроме того, теперь юзеры получили возможность использовать десятки новых реакций, которые ранее были доступны лишь премиум-аккаунтам.

На месте Premium-значка пользователи смогут разместить эмодзи-статус, который будет показывать настроение или то, чем занимается человек. Также появились новые ссылки на профили.