Петербуржец был оштрафован за георгиевскую ленточку на эстонской границе

Мужчине пришлось заплатить 7 тысяч рублей.

По информации издания «Невские Новости», эстонские пограничники на два часа задержали россиянина. Они требовали, чтобы петербуржец выбросил георгиевскую ленточку в мусорное ведро, что он впоследствии сделал.

При этом пограничники заставили россиянина заплатить штраф в 120 евро (около 7 тысяч рублей).

Изданию мужчина рассказал, что регулярно посещает Эстонию, его последнее путешествие состоялось неделю назад, и раньше ни с чем подобным он не сталкивался.