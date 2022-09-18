Петербуржец был оштрафован за георгиевскую ленточку на эстонской границе

Мужчине пришлось заплатить 7 тысяч рублей.
По информации издания «Невские Новости», эстонские пограничники на два часа задержали россиянина. Они требовали, чтобы петербуржец выбросил георгиевскую ленточку в мусорное ведро, что он впоследствии сделал.
При этом пограничники заставили россиянина заплатить штраф в 120 евро (около 7 тысяч рублей).
Изданию мужчина рассказал, что регулярно посещает Эстонию, его последнее путешествие состоялось неделю назад, и раньше ни с чем подобным он не сталкивался.
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