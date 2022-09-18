Метеоролог рассказал, когда в Петербурге закончится сезон гроз

Специалист рассказал о таком явлении, как зимние грозы.

По словам метеоролога Юрия Куткевича, сезон гроз прекратятся в Петербурге до конца следующей недели, пишут Невские Новости.

Грозы могут быть в Северной столице даже зимой, отметил метеоролог. В связи с климатическими условиями есть вероятность возникновения кучево-дождевой облачности, которая является одним из условий такой грозы.

— Зимой тоже бывают грозы. Это нечастое явление, но оно случается. Сейчас эти облака образуются, потому что через наш регион проходит циклон, он прямо над нами расположен, — заключил Куткевич.