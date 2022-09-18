Метеоролог рассказал, когда в Петербурге закончится сезон гроз

Специалист рассказал о таком явлении, как зимние грозы.
По словам метеоролога Юрия Куткевича, сезон гроз прекратятся в Петербурге до конца следующей недели, пишут Невские Новости.
Грозы могут быть в Северной столице даже зимой, отметил метеоролог. В связи с климатическими условиями есть вероятность возникновения кучево-дождевой облачности, которая является одним из условий такой грозы.
— Зимой тоже бывают грозы. Это нечастое явление, но оно случается. Сейчас эти облака образуются, потому что через наш регион проходит циклон, он прямо над нами расположен, — заключил Куткевич.
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18.09.2022 66