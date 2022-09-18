Синоптики рассказали, какую погоду ждать на стыке 2022 и 2023 годов

По мнению метеорологов, наступающая зима будет характеризоваться быстрыми перепадами температур.

По мнению метеоролога Михаила Леуса, после столько жаркого лета во многих регионов будет поистине суровая зима – с морозами и сильными снегопадами. Однако, есть и еще одна характеристика будущего сезона, пишет PRIMPRESS.

Климат этой зимой будет характеризоваться сильной контрастностью, а россиян ждут погодные «сюрпризы» — волны аномального для зимы тепла и сильного холода будут быстро сменять друг друга, а количество осадков в некоторых регионах России превысит месячную норму.

Как предупредил Леус, так, как раньше, когда на длительный период зимой устанавливалась одинаковая погода, уже не будет.

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Добавим, что ранее синоптики прогнозировали для Алтайского края довольно суровое начало зимы – уже в ноябре в край могут прийти аномальные морозы – с температурами ниже -40 градусов. Также синоптики спрогнозировали большое количество осадков в регионе в январе 2023 года и 30-градусные морозы в феврале. Последний месяц зимы на Алтае будет характеризоваться не только холодной погодой, но и шквалистыми ветрами и перепадами температур.