Миронов призвал вручить Shaman звание заслуженного артиста России

Глава партии «Справедливая Россия — за правду» изложил свое пожелание в письме, которое адресовал президенту России Путину.

Сергей Миронов уверен, что Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, внес неоценимый вклад в музыкальное наследие России, который должен быть оценен по достоинству.

Политик предлагает удостоить музыканта звания «Заслуженный артист России».

Миронов заявил, что талант Дронова носит ярко выраженный патриотический характер. По словам политика, музыкант является не только одаренным исполнителем, но и поэтом-песенником, а также композитором и аранжировщиком.

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Также Миронов отметил, что тексты песен Дронова становятся не просто хитами, а вызывают в душах сограждан чувства национального единения и любви к Отчизне.

Напомним, что хит Shamanа «Я русский» за короткое время попал в топовые видео YouTube.