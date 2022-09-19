Четыре подростка за один день пострадали в ДТП под Тихвином и Ломоносовом

В минувшее воскресенье, 18 сентября, в Ломоносовском и Тихвинском районах Ленобласти в ДТП пострадали четыре несовершеннолетних.

Так, поздно вечером на 9 километре дороги «Ропша – Марьино» 16-летний парень на мотоцикле при развороте столкнулся с попутным мотоциклом, управлял которым 18-летний юноша. В результате, были госпитализированы оба водителя и пассажир 16-летнего мотоциклиста. По предварительной информации, парочка была нетрезва.

Вам будет интересно Подробности: в Ленобласти задержали педофила и его 18-летнюю сообщницу, приводившую ему детей за деньги Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали подозреваемого в педофилии, а также его сообщницу, которая приводила ему детей... 17.09.2022 413

Вторая авария произошло днем 18 сентября на 110 километре трассы «Пашозеро — Шугозеро – Ганьково» — в кювет вылетел Nissan Almera. За рулем находился 15-летний школьник, естественно, прав у него не было. Машина, по всей видимости, принадлежит его отцу. Полростка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Пострадал также 22-летний пассажир.