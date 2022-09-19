АЕБ предупредила о скором банкротстве автодилеров из-за проблем с деталями

Российские автоконцерны и дилеры опасаются банкротств из-за обязанности выплачивать крупные неустойки за задержку ремонта автомобилей.

В начале осени Минэкономики направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение АЕБ ввести на девять месяцев мораторий на отдельных положений закона «О защите прав потребителей». В письме ассоциация предупредила о высоких рисках потерь и банкротств автоконцернов в РФ из-за судебных исков, связанных с несоблюдением сроков гарантийного ремонта, передает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно закону, на ремонт автопроизводителю или дилеру отводится полтора месяца — 45 дней. После этого покупатель имеет право расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или снизить цену. При этом каждый день отставания от графика ремонта обходится дилерам и производителям 1% от стоимости товара (365% в год) в день. Аналогичные затраты они несут, если автомобиль находился в ремонте более 30 дней в каждом гарантийном году.

В Роспотребнадзоре выступили против моратория. В ведомстве полагают, что дилеры и автопроизводители будут им злоупотреблять и затягивать любой ремонт, прикрываясь такой мерой.

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Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев отметил, что сложных элементов, таких как электронные блоки или детали для кузовного ремонта, ждут по несколько месяцев.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев выразил мнение, что штрафами проблему не решить. Он подчеркнул, что банкротство дилера приведет к тому, что потребитель останется один на один со сломанным автомобилем и без компенсации.