Умер космонавт Валерий Поляков, установивший рекорд по длительности полета в космос

Советский и российский летчик-космонавт Валерий Поляков скончался на 81-м году жизни.
В возрасте 80 лет скончался советский и российский летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Валерий Поляков. О смерти легендарного космонавта сообщили в Роскосмосе.
Валерий Поляков является обладателем рекорда по продолжительности пребывания в космосе за один полет. Он жил и работал на орбитальной станции «Мир» 437 дней. Космический полет выполнялся с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года.
Поляков получил степень доктора медицинских наук и звание профессора. На его счету более 50 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам космической биологии и медицины. На орбите он занимался изучением влияния факторов длительного космического полета на здоровье и работоспособность космонавтов.
За первый полет в космос Полякову в 1989 году присвоили звание Героя Советского Союза, за второй полет, во время которого космонавт установил рекорд, ему присвоили звание Героя России.